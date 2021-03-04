Уличный художник Бэнкси нарисовал граффити на заборе легендарной британской Редингской тюрьмы. Об этом сообщает BBC.

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Граффити, которое называют "Побег из Редингской тюрьмы", появилось в понедельник, 1 марта, но авторство Бэнкси подтвердилось только сегодня – на сайте художника опубликовали видео создания картины.

Редингская тюрьма стала известной благодаря тому, что там в конце XVIII века отбывал заключение классик британской и мировой литературы Оскар Уайлд, осужденный за гомосексуальность. Он написал там поэму "Баллада Редингской тюрьмы".

На граффити Бэнкси изображен заключенный – как пишет BBC, возможно, внешне напоминающий Уайлда, – спускающийся на веревке из простыни, привязанной к пишущей машинке.

Видео под названием Create Escape показывает, как художник рисует граффити ночью. Его комментирует американский художник Боб Росс.

Тюрьма заброшена с 2013 года, а в 2019-ом выставлена ​​правительством на продажу.

Активисты Рединга выступают за превращение бывшей тюрьмы в центр искусства и против продажи комплекса зданий застройщикам. Их очень вдохновила поддержка Бэнкси.

В декабре 2020 года в Бристоле появилась работа Бэнкси – чихающая старушка, внешне напоминающая королеву Елизавету II.

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Наталия Медведева

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