В Бристоле появилось новое граффити Бэнкси – мощно чихающая старушка: фото

В английском Бристоле появилась новая работа Бэнкси, которая называется Aachoo!! Фото работы художник разместил у себя в Instagram, а подробности сообщила Guardian.

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На картине изображена пожилая женщина в платочке, которая чихает с такой силой, что у нее вылетает изо рта вставная челюсть, а из рук падают сумочка и трость. Героиня картины чем-то напоминает королеву Великобритании Елизавету II.

Бэнкси опубликовал в Instagram граффити крупным планом, а также постановочное фото, на котором композицию картины дополняет упавший мусорный бак и реальный человек, который как бы едва удерживает вывернутый зонт – словно от ударной волны, созданной чиханием старушки.

Трафаретная фреска нанесена на стену двухквартирного дома на улице Вейл-стрит – самой крутой жилой улице Англии. У улицы наклон 22 градуса и во время пасхальных праздников там проводят соревнования по скатыванию яиц.

Жильцы дома, на котором изображено граффити, накрыли его листом акрила, чтобы защитить от непогоды и потенциальных вандалов.

Граффити Aachoo!! – не первая работа Бэнкси, напоминающая о пандемии. Он рисовал в поддержку врачей, а также украсил вагон метро крысами в масках – но эту работу практически сразу смыли сотрудники метрополитена, не зная, что ее следует считать произведением искусства.

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Наталия Медведева

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