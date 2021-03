Блокчейн-компания Injective Protocol купила картину "Morons (White)" английского андерграундного художника Бэнкси за $95000, сожгла ее в прямом эфире для того, чтобы превратить ее в виртуальный актив, называемый не взаимозаменяемым токеном или NFT. Об этом сообщает CBS News.

На черно-белом трафарете изображены участники аукциона, на который выставлена картина с надписью "I canʼt believe you morons actually buy this shit" (Я не верю, что вы, идиоты, действительно покупаете это дерьмо – ред.).

После сожжения полотна представители компании создали NFT-токен, который вскоре выставят на продажу на торговой площадке OpenSea.

"Мы рассматриваем это горящее событие как выражение самого искусства", – сказал Уддин, добавив: "Мы специально выбрали произведение Бэнкси, поскольку ранее он уничтожил одну из своих картин на аукционе".

Тем не менее, пишет CBS, Injective Protocol , вероятно, потеряет в сделке по картине Бэнкси, потому что рынок NFT не доказан.

Издание отмечает, что представители компании сами не знают, сколько может этот токен.

СПРАВКА. Не взаимозаменяемый токен (NFT) – это тип криптографического токена на блокчейне, представляющий собой уникальный вид актива. Данный актив может быть как цифровым, так и токенизированной версией реальных ресурсов. Поскольку NFT не являются взаимозаменяемыми друг с другом, они могут служить доказательством подлинности и права собственности в цифровой среде.

В декабре прошлого года в в английском Бристоле появилась новая работа Бэнкси, которая называется "Aachoo!!".

Станислав Стороженко

