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В США картину Бэнкси купили и сожгли в прямом эфире, чтобы сделать ее виртуальной – видео видео

04.03.2021, 14:05
Скриншот из видео
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Блокчейн-компания Injective Protocol купила картину "Morons (White)" английского андерграундного художника Бэнкси за $95000, сожгла ее в прямом эфире для того, чтобы превратить ее в виртуальный актив, называемый не взаимозаменяемым токеном или NFT. Об этом сообщает CBS News.

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На черно-белом трафарете изображены участники аукциона, на который выставлена картина с надписью "I canʼt believe you morons actually buy this shit" (Я не верю, что вы, идиоты, действительно покупаете это дерьмо – ред.).

После сожжения полотна представители компании создали NFT-токен, который вскоре выставят на продажу на торговой площадке OpenSea.

"Мы рассматриваем это горящее событие как выражение самого искусства", – сказал Уддин, добавив: "Мы специально выбрали произведение Бэнкси, поскольку ранее он уничтожил одну из своих картин на аукционе".

Тем не менее, пишет CBS, Injective Protocol , вероятно, потеряет в сделке по картине Бэнкси, потому что рынок NFT не доказан.

Издание отмечает, что представители компании сами не знают, сколько может этот токен.

СПРАВКА. Не взаимозаменяемый токен (NFT) – это тип криптографического токена на блокчейне, представляющий собой уникальный вид актива. Данный актив может быть как цифровым, так и токенизированной версией реальных ресурсов. Поскольку NFT не являются взаимозаменяемыми друг с другом, они могут служить доказательством подлинности и права собственности в цифровой среде.

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Станислав Стороженко
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