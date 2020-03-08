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Женщины меньше рискуют умереть от коронавируса, чем мужчины - исследование

Женщины меньше рискуют умереть от коронавируса, чем мужчины - исследование - Фото
Иллюстрация: pixabay.com
08.03.2020, 18:18

Исследование китайских Центров контроля заболеваний показало, что от коронавируса умерло 2,8% зараженных мужчин и 1,7% женщин

Проведенное в Китае исследование показало, что женщины и дети меньше рискуют умереть от коронавируса, чем мужчины. Об этом говорят результаты исследования, проведенного китайскими Центрами контроля заболеваний, сообщает ВВС.

В исследовании приняли участие 44 000 человек. Оно показало, что от вируса умерло 2,8% зараженных мужчин и 1,7% женщин. Детей и подростков умерло 0,2%. А вот среди людей старше 80 лет этот показатель - почти 15%.

Ученые говорят, что может быть две интерпретации этих результатов: либо женщины и дети реже инфицируются, либо их организмы лучше справляются с вирусом.

Доктор Натали Макдермотт из Лондонского королевского колледжа считает, что такой невысокий процент смертности среди детей объясняется тем, что они более защищены в начале вспышек - родители держат детей подальше от больных.

Что же касается разницы между смертностью от коронавируса у мужчин и женщин, то, говорят исследователи, то же самое наблюдается и относительно более широкого диапазона инфекций, включая грипп. Частично причина в том, что состояние здоровья мужчин обычно хуже, чем у женщин из-за образа жизни, например, курения. Но также есть доказательства того, что иммунные системы мужчин и женщин по разному реагируют на инфекцию.

"Есть убедительные доказательства того, что женщины лучше вырабатывают антитела во время вакцинации против гриппа", - сказал профессор Пол Хантер из Университета Восточной Англии.

В ВОЗ недавно сообщили, что около 3,4% из тех, кто был заражен новым коронавирусом, умерли. Это более высокий уровень смертности, чем от сезонного гриппа, от которого умирают менее 1%.

Ребрина Вадим
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