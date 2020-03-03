Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ВОЗ назвала коэффициент смертности от коронавируса. Он выше, чем от гриппа

ВОЗ назвала коэффициент смертности от коронавируса. Он выше, чем от гриппа - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)
03.03.2020, 21:30

Коэффициент смертности от коронавируса COVID-19 на 2,5% выше, чем от сезонного гриппа, говорят во Всемирной организации здравоохранения

Около 3,4% из тех, кто был заражен новым коронавирусом, умерли. Это более высокий уровень смертности, чем от сезонного гриппа, от которого умирают менее 1%. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ВВС.

Тем не менее, эта цифра основана на количестве летальных исходов, зарегистрированных во всем мире, относительно общего количества подтвержденных случаев – предположительно, могут быть тысячи случаев заболевания коронавирусом, которые не были зарегистрированы, отмечает агентство.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Уровень смертности также может варьироваться в зависимости от страны.

26 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая писала, что, по данным ВОЗ, смертность от коронавируса составляет около 2% от общего количества заболевших. 

  • Сегодня в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
  • Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине ограничительные меры из-за COVID-19 будут вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных.

Читайте также: Коронавирус в Украине. Правительство рассказывает, что нужно знать о COVID-19

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
ВОЗ смертность коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 