ВОЗ назвала коэффициент смертности от коронавируса. Он выше, чем от гриппа

Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

Около 3,4% из тех, кто был заражен новым коронавирусом, умерли. Это более высокий уровень смертности, чем от сезонного гриппа, от которого умирают менее 1%. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ВВС.

Тем не менее, эта цифра основана на количестве летальных исходов, зарегистрированных во всем мире, относительно общего количества подтвержденных случаев – предположительно, могут быть тысячи случаев заболевания коронавирусом, которые не были зарегистрированы, отмечает агентство.

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Уровень смертности также может варьироваться в зависимости от страны.

26 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая писала, что, по данным ВОЗ, смертность от коронавируса составляет около 2% от общего количества заболевших.

Сегодня в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила , что в Украине ограничительные меры из-за COVID-19 будут вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных.

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