Жителям Днепра будут платить за поимку наркоторговцев и вандалов

Горсовет Днепра (фото - официальный сайт)

Жителям Днепра будут выплачивать денежное вознаграждение за поимку или помощь в поимке вандалов и наркоторговцев. Соответствующее решение было принято вчера, 20 марта, на сессии Днепровского горсовета.

Премии будут финансироваться из специально созданного целевого фонда. Размер вознаграждения может достигать 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года. Сейчас прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 1921 гривну. Таким образом горожане могут получить максимальную сумму вознаграждения в 192000 гривен.

Реклама

Количество выплат будет зависеть от поступлений в целевой фонд.

Предполагается, что количество выплат может зависеть, в частности, от поступлений в целевой фонд.

"Всего на исправление последствий вандализма город тратит значительно больше (чем премии - ред.), ведь злоумышленники часто используют краску, которую трудно отмыть. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который специализируется на восстановлении поверхностей, поврежденных вандалами", - сказано в сообщении.

6 марта городской мэр Днепра Борис Филатов объявил награду из бюджета фонда мэра за сведения о вандалах, обрисовывающих здания и памятники – 100000 гривень за информацию, "позволяющую задержать этого подонка". Тогда неизвестные оставили надпись на памятнике Александру Полю - первому почетному гражданину Екатеринослава (первое название Днепра - ред.).