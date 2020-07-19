Журналист Юрий Бутусов сообщил, что заболел COVID-19

По словам главреда Цензор.НЕТ, сейчас он чувствует себя хорошо, и если бы не эпидемия, не обратил бы внимания на симптомы

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом журналист написал в Facebook.

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"У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории", - написал Бутусов.

По словам журналиста, у него температура 36,9-37,2 и "небольшая ломота в суставах".

"Других симптомов - першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием", – отметил Бутусов.

Он написал, что не знает, где мог заразиться коронавирусом, что сейчас чувствует себя хорошо, и находится дома с семьей на самоизоляции.

Вчера, 18 июля, Известная индийская актриса и экс-Мисс мира-1994 Айшвария Рай была госпитализирована с коронавирусом в больницу. До этого в связи с отсутствием симптомов болезни звезда Болливуда находилась дома на самоизоляции.

Наталия Медведева

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