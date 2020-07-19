UA

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что заболел COVID-19

19.07.2020, 18:45
Журналист Юрий Бутусов сообщил, что заболел COVID-19 - Фото
Юрий Бутусов

По словам главреда Цензор.НЕТ, сейчас он чувствует себя хорошо, и если бы не эпидемия, не обратил бы внимания на симптомы

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом журналист написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории", - написал Бутусов.

По словам журналиста, у него температура 36,9-37,2 и "небольшая ломота в суставах".

"Других симптомов - першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием", – отметил Бутусов.

Он написал, что не знает, где мог заразиться коронавирусом, что сейчас чувствует себя хорошо, и находится дома с семьей на самоизоляции.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
юрий бутусов коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как российские хакеры запустили с киевского Подола кибератаку на $10 млрд

Как российские хакеры запустили с киевского Подола кибератаку на $10 млрд
 