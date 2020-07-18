Индийская актриса и бывшая мисс мира Айшвария Рай госпитализирована с COVID-19
18.07.2020, 08:17
Айшвария Рай (фото - Stiven Morrison/EPA)
Вначале болезнь протекала бессимптомно, но потом потребовалась госпитализация
У звезды Болливуда и Мисс мира-1994 Айшварии Рай Баччан диагностировали коронавирус и сейчас они вместе с дочерью Арадхья проходят лечение в одной из больниц Мумбаи, передает местное информационное агентство ANI.
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Ее муж и тесть находились с этим диагнозом в больнице еще с прошлой субботы, 11 июля, а она сама с дочерью все это время была на самоизоляции, потому что вначале болезнь протекала бессимптомно.
Новости о болезни актрисы тронули жителей Индии - тысячи поклонников знаменитости уже провели молитвы за выздоровление Рай и ее семьи.
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