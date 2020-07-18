Индийская актриса и бывшая мисс мира Айшвария Рай госпитализирована с COVID-19

Вначале болезнь протекала бессимптомно, но потом потребовалась госпитализация

У звезды Болливуда и Мисс мира-1994 Айшварии Рай Баччан диагностировали коронавирус и сейчас они вместе с дочерью Арадхья проходят лечение в одной из больниц Мумбаи, передает местное информационное агентство ANI.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Ее муж и тесть находились с этим диагнозом в больнице еще с прошлой субботы, 11 июля, а она сама с дочерью все это время была на самоизоляции, потому что вначале болезнь протекала бессимптомно.

Новости о болезни актрисы тронули жителей Индии - тысячи поклонников знаменитости уже провели молитвы за выздоровление Рай и ее семьи.

16 марта коронавирусом заразилась Ольга Куриленко - "девушка Бонда".

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.