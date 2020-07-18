UA

Индийская актриса и бывшая мисс мира Айшвария Рай госпитализирована с COVID-19

18.07.2020, 08:17
Индийская актриса и бывшая мисс мира Айшвария Рай госпитализирована с COVID-19 - Фото
Айшвария Рай (фото - Stiven Morrison/EPA)

Вначале болезнь протекала бессимптомно, но потом потребовалась госпитализация

У звезды Болливуда и Мисс мира-1994 Айшварии Рай Баччан диагностировали коронавирус и сейчас они вместе с дочерью Арадхья проходят лечение в одной из больниц Мумбаи, передает местное информационное агентство ANI.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Ее муж и тесть находились с этим диагнозом в больнице еще с прошлой субботы, 11 июля, а она сама с дочерью все это время была на самоизоляции, потому что вначале болезнь протекала бессимптомно.

Новости о болезни актрисы тронули жителей Индии - тысячи поклонников знаменитости уже провели молитвы за выздоровление Рай и ее семьи.

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Индия актриса коронавирус COVID-19 айшвария рай

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Не знаєш, як дихнути". Репортаж із відділення, де лікують COVID-19

"Не знаєш, як дихнути". Репортаж із відділення, де лікують COVID-19
 