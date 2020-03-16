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"Девушка Бонда" Куриленко заразилась коронавирусом

"Девушка Бонда" Куриленко заразилась коронавирусом - Фото
Ольга Куриленко (Фото: EPA/Neil Hall)
16.03.2020, 10:25

Голливудская актриса Ольга Куриленко заразилась новой коронавирусной инфекцией

Голливудская актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль "девушки Джеймса Бонда", находится в самоизоляции дома из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщила в Instagram

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"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею", - написала она. По словам Куриленко, ее основные симптомы - это температура и слабость.

"Будьте осторожны и принимайте это во всерьез", - резюмировала актриса. 

Куриленко родилась в Запорожской области, но в 1995 году переехала во Францию. Сейчас она живет в Лондоне. 

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Владислав Сердюк
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