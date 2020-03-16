"Девушка Бонда" Куриленко заразилась коронавирусом

Ольга Куриленко (Фото: EPA/Neil Hall)

Голливудская актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль "девушки Джеймса Бонда", находится в самоизоляции дома из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщила в Instagram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею", - написала она. По словам Куриленко, ее основные симптомы - это температура и слабость.

"Будьте осторожны и принимайте это во всерьез", - резюмировала актриса.

Куриленко родилась в Запорожской области, но в 1995 году переехала во Францию. Сейчас она живет в Лондоне.

Читайте также: Том Хэнкс, тренер "Арсенала", жена Трюдо. Известные люди, которые заразились коронавирусом