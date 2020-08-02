Журналистка Интера рассказала о своем состоянии после нападения - фото

Девушка призналась, что сегодня не может издать ни звука и в моменты паники спрашивает саму себя "зачем это случилось"

Потерпевшая в результате ночного нападения в поезде журналистка Интера Анастасия Лугова рассказала о своем состоянии и опубликовала в Facebook фото после произошедшего. По ее словам, она до сих пор не может привыкнуть к девушке в зеркале и ей сложно что-либо говорить.

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Журналистка уверена, что она была не первой жертвой у нападавшего, но хотела бы стать последней, поэтому не будет молчать о случившемся. Также она написала, что ей жаль себя, и что если утром в голове у нее крутился вопрос "за что?", то к вечеру он трансформировался в "зачем?"

По словам Луговой, сегодня она отмечает свой второй "день рождения".

В ночь с 31 июля на 1 августа в поезде Мариуполь - Киев неизвестный мужчина напал на журналистку телеканала Интер Анастасию Луговую - он избил ее и пытался изнасиловать. Позже в МВД обнародовали фотографию нападавшего - им оказался ранее судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько.

Дарья Мостовая

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