Журналистки сказали, с какими угрозами чаще сталкиваются - ИМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Угрозы и интернет-троллинг являются основными угрозами, с которыми сталкиваются во время своей работы журналистки в Украине. Таковы данные анонимного анкетирования, которое провел Институт массовой информации среди журналисток во всех регионах.

По результатам анкетирования, 47% журналисток сказали, что сталкивались с физическим насилием (угрозами, нападениями, - ред. ) в связи со своей профессиональной деятельностью.

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Из них только 17% обращались за защитой в правоохранительные органы. Респондентки отмечали, что чаще всего сталкивались с угрозами (73% опрошенных) и слежкой (10%), реже - с нападениями (4%) и другими видами давления.

"Троллинг и атаки ботов в интернете стали второй по численности категорией, о которой сказали опрошенные журналистки (51% опрошенных вспомнили об этом виде угроз)", - говорится в сообщении.

Фото: imi.org.ua

Среди других угроз в интернете 19% журналисток указали взлом аккаунтов, 14% журналисток получали угрожающие письма и на 6% совершались фишинговые атаки. В общем 42% респонденток сталкивались с интернет-угрозами.

По данным ИМИ, большинство опрошенных подвергались опасности, освещая конфликтные темы (42%), на акциях протеста (32%), 9% - притеснениям во время интервью с представителями власти.

Эксперты ИМИ также обращают внимание на тот факт, что 10% респонденток отметили, что пострадали в редакции собственного медиа.

Анкетирование показало, что 41% женщин не чувствуют себя в безопасности, работая в СМИ.

Исследование проводилось методом анонимного анкетного опроса. Всего было получено 232 ответа от журналисток, из них 84% - представительницы из всех регионов Украины и 16% - из Киева.

Согласно результатам мониторинга ИМИ, чаще всего новости с российской риторикой распространяют сайты Страна.ua, Newsone.ua, Вести, 112.ua. Эти же СМИ используются как источник информации об Украине в российском информационном пространстве.