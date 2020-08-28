К ослаблению карантина не готовы 15 областей, лидер по заболеваемости — Черновцы

Уровень эпидемической опасности пока продолжают определять по трем показателям: проведенным тестам, заболеваемости и загруженности коек

В зеленой зоне продолжают оставаться девять областей, для остальных 15 и столицы пока установлены красный, оранжевый или желтый уровни эпидемической опасности. Инфографика с данными по областям Украины на 28 августа была размещена на правительственном портале.

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Лидером по уровню заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения сейчас является Черновицкая область.

Примечательно, что в указанных 15 областях и Киеве одновременно превышены не только показатель заболеваемость, но и уровень загруженности коек в больницах первой волны за последние пять дней.

В зеленой зоне остались Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Херсонская и Черкасская области.

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27 августа в Кабмине анонсировали новое деление на карантинные зоны, оно вступит в силу с 31 августа.

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Дарья Мостовая

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