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К ослаблению карантина не готовы 15 областей, лидер по заболеваемости — Черновцы

28.08.2020, 14:32
К ослаблению карантина не готовы 15 областей, лидер по заболеваемости — Черновцы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Уровень эпидемической опасности пока продолжают определять по трем показателям: проведенным тестам, заболеваемости и загруженности коек

В зеленой зоне продолжают оставаться девять областей, для остальных 15 и столицы пока установлены красный, оранжевый или желтый уровни эпидемической опасности. Инфографика с данными по областям Украины на 28 августа была размещена на правительственном портале.

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Лидером по уровню заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения сейчас является Черновицкая область.

Примечательно, что в указанных 15 областях и Киеве одновременно превышены не только показатель заболеваемость, но и уровень загруженности коек в больницах первой волны за последние пять дней.

В зеленой зоне остались Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Херсонская и Черкасская области.

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Инфографика МОЗ на 28 августа (moz.gov.ua)

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Дарья Мостовая
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