В Украине новый суточный рекорд заболевших коронавирусом – приближаемся к 2500
За последние сутки умерли от коронавируса 48 человек
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2438 человек (днем ранее - 1974 ), 866 пациентов выздоровели (днем ранее - 743). Об этом свидетельствуют данные СНБО.
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За прошедшие сутки зафиксировали 48 летальных случаев от COVID-19 (днем ранее 49).
Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил сегодня на брифинге, что среди заболевших за сутки 112 детей и 122 медработника.
Степанов подчеркнул, что с диагнозом COVID-19 в больницах находятся по состоянию на утро 6 544 человека.
Чиновник призвал украинцев выполнять правила адаптивного карантина.
За все время эпидемии в Украине выявили 114 497 заболевших, 2451 умерших и 55 083 выздоровевших.
Всего было сделано 41 747 тестирований, из них 21 507- ПЦР-тетов, 20 240 – ИФА.
- 22 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом рекордное количество - 2328 человек.
- 26 августа Кабмин продлил карантин на два месяца, а также запретил въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября.
- 27 августа главный санврач Виктор Ляшко заявил, что в Украине возможно возвращение к жесткому карантину из-за роста заболеваемости COVID-19.
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