В Украине новый суточный рекорд заболевших коронавирусом – приближаемся к 2500

За последние сутки умерли от коронавируса 48 человек

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2438 человек (днем ранее - 1974 ), 866 пациентов выздоровели (днем ранее - 743). Об этом свидетельствуют данные СНБО.

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За прошедшие сутки зафиксировали 48 летальных случаев от COVID-19 (днем ранее 49).

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил сегодня на брифинге, что среди заболевших за сутки 112 детей и 122 медработника.

Степанов подчеркнул, что с диагнозом COVID-19 в больницах находятся по состоянию на утро 6 544 человека.

Чиновник призвал украинцев выполнять правила адаптивного карантина.

За все время эпидемии в Украине выявили 114 497 заболевших, 2451 умерших и 55 083 выздоровевших.

Всего было сделано 41 747 тестирований, из них 21 507- ПЦР-тетов, 20 240 – ИФА.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими. Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

22 августа сообщалось, что з а минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом рекордное количество - 2328 человек.

26 августа Кабмин продлил карантин на два месяца, а также запретил въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября.

запретил 27 августа главный санврач Виктор Ляшко заявил, что в Украине возможно возвращение к жесткому карантину из-за роста заболеваемости COVID-19.

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Арина Толина

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