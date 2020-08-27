Коронавирус. В Украине — рекорд летальных случаев за сутки: динамика эпидемии

За все время эпидемии в Украине выявили 112 059 заболевших, 2403 умерших и 54 217 выздоровевших

За прошедшие сутки зафиксировали рекордное число летальных случаев от COVID-19 - 49 человек (днем ранее - 36). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 1974 человека (днем ранее - 1670). 763 человек выздоровели от коронавируса (днем ранее - 584).

За все время эпидемии в Украине выявили 112 059 заболевших, 2403 умерших и 54 217 выздоровевших.

За сутки провели 41 294 тестирований, из них 20 730 ПЦР-тестов, 20 564 методом ИФА.

26 августа Кабмин продлил карантин на два месяца, а также запретил въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября.

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Владислав Сердюк

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