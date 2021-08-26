К воскресенью в Украину вернется жара: карта погоды до конца недели

К концу недели в центральные области Украины вернется жара, на западе ожидаются сильные дожди. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 26 августа, на западе Украины +18..+22 градуса, в центральных областях +18..+24, в Кировоградской и Полтавской областях +25..+27. На юге +25..+28, на востоке +26..+30. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение: в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди, грозы, град и шквальный ветер, в Днепропетровской области – грозы.

В пятницу, 27 августа, в западных областях +17..+20, в центральных +19..+25, в южных +23..+28, в восточных +25..+29. Дожди и грозы ожидаются на западе и на востоке страны.

В субботу, 28 августа, на западе +17..+20, в центральных областях +23..+27, в Житомирской области +19..+21, в Винницкой до +23. На юге +26..+31, на востоке +28..+32. Небольшие дожди и грозы пройдут местами на западе страны.

В воскресенье, 29 августа, на западе, в Житомирской и Винницкой областях +18..+24, в центральных областях +26..+31, на юге и востоке Украины +27..+33. Сильные дожди ожидаются в Житомирской, Винницкой и западных областях.

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Денис Юдин

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