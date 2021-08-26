UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

К воскресенью в Украину вернется жара: карта погоды до конца недели

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 09:45
К воскресенью в Украину вернется жара: карта погоды до конца недели - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

К концу недели в центральные области Украины вернется жара, на западе ожидаются сильные дожди. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 26 августа, на западе Украины +18..+22 градуса, в центральных областях +18..+24, в Кировоградской и Полтавской областях +25..+27. На юге +25..+28, на востоке +26..+30. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение: в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди, грозы, град и шквальный ветер, в Днепропетровской области – грозы.

В пятницу, 27 августа, в западных областях +17..+20, в центральных +19..+25, в южных +23..+28, в восточных +25..+29. Дожди и грозы ожидаются на западе и на востоке страны.

В субботу, 28 августа, на западе +17..+20, в центральных областях +23..+27, в Житомирской области +19..+21, в Винницкой до +23. На юге +26..+31, на востоке +28..+32. Небольшие дожди и грозы пройдут местами на западе страны.

В воскресенье, 29 августа, на западе, в Житомирской и Винницкой областях +18..+24, в центральных областях +26..+31, на юге и востоке Украины +27..+33. Сильные дожди ожидаются в Житомирской, Винницкой и западных областях.

Читайте также: "Он унес с собой все". На Мексику обрушился ураган "Грейс": погибли восемь человек – фото 

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода карта дожди жара
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 