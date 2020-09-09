Кабмин изменил правила въезда иностранцев – расширил для семей, запретил транзит
Разрешен въезд для супругов, родителей, детей, бабушек или дедушек граждан Украины
Правительство внесло изменения в перечень исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба.
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Кабмин внес изменения в постановление об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Как отмечается, изменения касаются исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.
В частности, к исключениям добавили членов семьи: супругов, родителей, детей, бабушек или дедушек граждан Украины. При этом уточняется, что человек имеет правовой статус ребенка до достижения им совершеннолетия.
Вместе с тем, Кабмин отменил возможность въезда в Украину иностранцев, которые пересекают территорию страну транзитом.
- 26 августа Кабмин принял решение закрыть до 28 сентября въезд для иностранных граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине.
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