Кабмин изменил правила въезда иностранцев – расширил для семей, запретил транзит

Разрешен въезд для супругов, родителей, детей, бабушек или дедушек граждан Украины

Правительство внесло изменения в перечень исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Кабмин внес изменения в постановление об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как отмечается, изменения касаются исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.

В частности, к исключениям добавили членов семьи: супругов, родителей, детей, бабушек или дедушек граждан Украины. При этом уточняется, что человек имеет правовой статус ребенка до достижения им совершеннолетия.

Вместе с тем, Кабмин отменил возможность въезда в Украину иностранцев, которые пересекают территорию страну транзитом.

26 августа Кабмин принял решение закрыть до 28 сентября въезд для иностранных граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Наталия Медведева

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