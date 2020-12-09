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Кабмин одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году

09.12.2020, 17:12
Кабмин одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров одобрил проведение в 2023 году Всеукраинской переписи населения. Об этом в Facebook сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов

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По его словам, перепись должна была состояться в этом году, однако с учетом карантина и нехватки бюджетных возможностей ее проведение в 2020 оказалось невозможным. 

Он отметил, что проведение переписи станет источником информации для формирования государственной политики по вопросам экономического и социального развития Украины, бюджетной политики, а также для кратко- и долгосрочных демографических прогнозов.

В распоряжении о проведении переписи населения указано, что ее суммарная стоимость – 7,260 млрд грн. Из них около 70% – зарплата временного персонала. Для подготовки и проведения переписи привлекут более 98 000 временных работников.

Также Немчинов отметил, что в 2030 году в Украине планируют провести перепись на основе данных национальных реестров. 

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Станислав Стороженко
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