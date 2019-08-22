Кабмин одобрил запуск грантовой системы поддержки науки

Лилия Гриневич (фото - пресс-служба МОН)

В Украине впервые запускают грантовую систему поддержки науки. Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что государственное финансирование науки в Украине будет происходить в форме грантов. Соответствующий порядок был принят Кабинетом министров.

В правительстве заявляют, что это позволит в большей степени сориентировать исследования для нужды государства и расширить каналы государственной финансовой поддержки ученых.

Ранее государственное финансирование науки происходило посредством бюджетного финансирования деятельности научных учреждений, а также путем заключения договоров на выполнение разработок.

В Кабмине объясняют, что гранты государства смогут предоставлять Минобразования и другие центральные органы исполнительной власти, имеющие научные учреждения, вузы, научные лицеи, а также Национальная академия наук, отраслевые академии, Нацфонд исследований.

Отмечается, что гранты будут предоставляться исключительно на конкурсной основе и не более чем на 3 года. Порядок отбора определять сам грантодатель, предварительно согласовав его с Минобразования.

Подчеркивается, что среди получателей гранта могут быть научные лицеи, что позволит дополнительно поддержать талантливых школьников.

что в Минобразования планируют со следующего года сократить количество заявок на бюджетные места с семи до пяти, при этом не ограничивать абитуриентов в количестве выбранных специальностей. 6 августа сообщалось,

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