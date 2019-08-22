Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин одобрил запуск грантовой системы поддержки науки

Кабмин одобрил запуск грантовой системы поддержки науки - Фото
Лилия Гриневич (фото - пресс-служба МОН)
22.08.2019, 19:29

Отмечается, что гранты будут предоставляться исключительно на конкурсной основе и не более чем на 3 года

В Украине впервые запускают грантовую систему поддержки науки. Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что государственное финансирование науки в Украине будет происходить в форме грантов. Соответствующий порядок был принят Кабинетом министров.

В правительстве заявляют, что это позволит в большей степени сориентировать исследования для нужды государства и расширить каналы государственной финансовой поддержки ученых.

Ранее государственное финансирование науки происходило посредством бюджетного финансирования деятельности научных учреждений, а также путем заключения договоров на выполнение разработок.

В Кабмине объясняют, что гранты государства смогут предоставлять Минобразования и другие центральные органы исполнительной власти, имеющие научные учреждения, вузы, научные лицеи, а также Национальная академия наук, отраслевые академии, Нацфонд исследований.

Отмечается, что гранты будут предоставляться исключительно на конкурсной основе и не более чем на 3 года. Порядок отбора определять сам грантодатель, предварительно согласовав его с Минобразования.

Подчеркивается, что среди получателей гранта могут быть научные лицеи, что позволит дополнительно поддержать талантливых школьников.

Читайте также: В Кабмине заявили, что возобновят финансирование городов

Напишите нам
минобразования кабмин грант
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 