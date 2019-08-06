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Количество заявок на бюджетные места в вузы сократят - Гриневич

Количество заявок на бюджетные места в вузы сократят - Гриневич - Фото
Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 12:54

В 2020 году можно будет подать только пять заявок на бюджет на пять разных специальностей

В Минобразования планируют со следующего года сократить количество заявок на бюджетные места с семи до пяти, при этом не ограничивать абитуриентов в количестве выбранных специальностей.  Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам вступительной кампании сообщила министр образования Лилия Гриневич.

По ее словам, в этом году почти 13% абитуриентов, рекомендованных для зачисления на бюджет, отказались от учебы - "наверное, решили пойти на платное обучение по высшему приоритету".

По мнению Гриневич, это свидетельствует о том, что нет необходимости подавать семь заявлений в разные вузы на бюджетные места.

"В связи с этим могу анонсировать, что как вывод этой кампании, мы считаем, что в следующем году мы внесем изменения в условия приема и будет целесообразно оставить только пять возможных заявок на бюджет", - сказала министр.

Если в этом году абитуриент мог подать семь заявок на четыре специальности, то в будущем МОН планирует не ограничивать количество специальностей. То есть, пять заявок на бюджет можно будет подать на пять разных специальностей, добавила Гриневич.

31 июля в Министерстве образования и науки назвали ТОП-10 специальностей, на которые в течение вступительной кампании 2019 года был самый большой конкурс и высокие проходные баллы.

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минобразования лилия гриневич бюджет вузы заявки
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