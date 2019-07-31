ТОП-10 специальностей с высокими проходными баллами: перечень

Министерство образования и науки назвало ТОП-10 специальностей, на которые в течение вступительной кампании 2019 года был самый большой конкурс и высокие проходные баллы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
"Поступить на места бюджета сложно было на "международные" специальности - проходной балл на них составляет более 190. Речь идет о вступлении по широкому конкурсу на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) на дневную форму обучения)", - уточнили в пресс-службе.
ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой:
Для того, чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов также понадобилось поступающим на специальности Право, Инженерия программного обеспечения, Экономика, Сфера обслуживания, ряд специализаций Филологии.
По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения. Например, снизились проходные баллы на Менеджмент социокультурной деятельности и Фармация, которые в прошлом году занимали четвертую и девятую строчки соответственно.
"В этом году проходной балл на них меньше 180. Зато в ТОП-10 поднялись Медицинская психология и Публичное управление и администрирование", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в этом году самыми популярными среди поступающих стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, больше всего абитуриентов хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами.