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ТОП-10 специальностей с высокими проходными баллами: перечень

ТОП-10 специальностей с высокими проходными баллами: перечень - Фото
Фото: LIGA.net
31.07.2019, 11:06

По данным Минобразования, сложнее всего абитуриентам было поступить на "международные" специальности

Министерство образования и науки назвало ТОП-10 специальностей, на которые в течение вступительной кампании 2019 года был самый большой конкурс и высокие проходные баллы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Поступить на места бюджета сложно было на "международные" специальности - проходной балл на них составляет более 190. Речь идет о вступлении по широкому конкурсу на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) на дневную форму обучения)", - уточнили в пресс-службе.

ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой:

  • Международное право - 194,25;
  • Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004 МОН и 186,25 Минкульт;
  • Международные экономические отношения - 190,84;
  • Стоматология - 189,176;
  • Политология - 189,125;
  • Журналистика - 188,75 МОН и 181,662 Минкульт;
  • Медицинская психология - 186,9 (МЗ);
  • Культурология - 185,691 МОН и 172,176 Минкульт;
  • История и археология - 185,05;
  • Публичное управление и администрирование - 183,804.

Для того, чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов также понадобилось поступающим на специальности Право, Инженерия программного обеспечения, Экономика, Сфера обслуживания, ряд специализаций Филологии.

По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения.  Например, снизились проходные баллы на Менеджмент социокультурной деятельности и Фармация, которые в прошлом году занимали четвертую и девятую строчки соответственно.

"В этом году проходной балл на них меньше 180. Зато в ТОП-10 поднялись Медицинская психология и Публичное управление и администрирование", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в этом году самыми популярными среди поступающих стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, больше всего абитуриентов хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами.

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минобразования топ-10 международные специльности
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