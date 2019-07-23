В Минобразования назвали ТОП-10 вузов и специальностей

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В этом году самыми популярными среди поступающих стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, больше всего абитуриентов хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Отмечается, что самая многочисленная категория поступающих - на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения, они подали в вузы 831 493 заявления в электронной и бумажной формах. Их прием закончился вчера, 22 июля 2019 года, в 18:00.

ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений, по данным Минобразования, выглядит так:

- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 41 412 заявлений;

- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36 078;

- НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 35 242;

- НУ "Львовская политехника" - 29 939;

- Киевский национальный торгово-экономический университет - 24 233;

- Национальный авиационный университет - 22 324;

- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 19 379;

- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 18 686;

- Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14 925;

- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 14 672.

ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений, по данным Минобразования:

- Филология - 65 419;

- Право - 65 077;

- Менеджмент - 50 207;

- Компьютерные науки - 39 376;

- Среднее образование - 35 605;

- Журналистика - 30 247;

- Экономика - 28 178;

- Инженерия программного обеспечения - 27 217;

- Психология - 25 680;

- Медицина - 25 288.

19 июля сообщалось, что в этом году Минобразования увеличило количество бюджетных мест в вузах.