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В Минобразования назвали ТОП-10 вузов и специальностей

В Минобразования назвали ТОП-10 вузов и специальностей - Фото
Фото: LIGA.net
23.07.2019, 17:33

Больше всего абитуриентов хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами

В этом году самыми популярными среди поступающих стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, больше всего абитуриентов хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Отмечается, что самая многочисленная категория поступающих - на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения, они подали в вузы 831 493 заявления в электронной и бумажной формах. Их прием закончился вчера, 22 июля 2019 года, в 18:00.

ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений, по данным Минобразования, выглядит так:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 41 412 заявлений;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36 078;
- НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 35 242;
- НУ "Львовская политехника" - 29 939;
- Киевский национальный торгово-экономический университет - 24 233;
- Национальный авиационный университет - 22 324;
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 19 379;
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 18 686;
- Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14 925;
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 14 672.

ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений, по данным Минобразования:
- Филология - 65 419;
- Право - 65 077;
- Менеджмент - 50 207;
- Компьютерные науки - 39 376;
- Среднее образование - 35 605;
- Журналистика - 30 247;
- Экономика - 28 178;
- Инженерия программного обеспечения - 27 217;
- Психология - 25 680;
- Медицина - 25 288.

19 июля сообщалось, что в этом году Минобразования увеличило количество бюджетных мест в вузах.

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