Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минобразования увеличило количество бюджетных мест в вузах

Минобразования увеличило количество бюджетных мест в вузах - Фото
Фото: LIGA.net
19.07.2019, 19:39

Больше всего выросло количество бюджетных мест для обучения на педагогических, естественных и инженерных специальностях

В 2019 году впервые за длительный период в Украине насчитывается больше выпускников 11-х классов, чем в предыдущие, поэтому в этом году было увеличен государственный заказ на бакалавров. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Отмечается, что по сравнению с 2018-м количество выпускников 11-х классов выросло на 1,5%.

Больше всего выросло количество бюджетных мест для обучения на педагогических, естественных и инженерных специальностях.

В частности, по сравнению с 2018 годом дополнительных 116 мест получили абитуриенты, поступающие на специальность "Среднее образование (украинский язык и литература)" (всего 976 бюджетных мест). 104 новые места получила специальность "Профессиональное образование (компьютерные технологии)". Всего на педагогические специальности в 2019 году выделили почти восемь тысяч мест.

В перечень инженерных и естественных специальностей, где выросли объемы по сравнению с 2018 годом, вошли, в частности, "Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)" (плюс 123 места), "Речной и морской транспорт" (плюс 84 места) и "Физическая терапия, Эрготерапия" (плюс 67 мест).

Сообщается, что подавать заявления на вступление можно до 18 часов 22 июля для поступающих по сертификатам ВНО и / или творческим конкурсам, сданным с 1 до 10 или 12 июля.

26 июля будет обнародован рейтинговый список поступающих в украинские вузы на бюджет, а до 31 июля они должны будут принести необходимые документы в вузы.

17 июля сообщалось, что поступающие из неподконтрольных правительству территорий Донецкой, Луганской областей, территорий вдоль "линии разграничения" и оккупированного Крыма могут поступать в украинские высшие учебные заведения по упрощенной системе через Образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

Напишите нам
абитуриент минобразования вуз
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 