Минобразования увеличило количество бюджетных мест в вузах

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В 2019 году впервые за длительный период в Украине насчитывается больше выпускников 11-х классов, чем в предыдущие, поэтому в этом году было увеличен государственный заказ на бакалавров. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Отмечается, что по сравнению с 2018-м количество выпускников 11-х классов выросло на 1,5%.

Больше всего выросло количество бюджетных мест для обучения на педагогических, естественных и инженерных специальностях.

В частности, по сравнению с 2018 годом дополнительных 116 мест получили абитуриенты, поступающие на специальность "Среднее образование (украинский язык и литература)" (всего 976 бюджетных мест). 104 новые места получила специальность "Профессиональное образование (компьютерные технологии)". Всего на педагогические специальности в 2019 году выделили почти восемь тысяч мест.

В перечень инженерных и естественных специальностей, где выросли объемы по сравнению с 2018 годом, вошли, в частности, "Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)" (плюс 123 места), "Речной и морской транспорт" (плюс 84 места) и "Физическая терапия, Эрготерапия" (плюс 67 мест).

Сообщается, что подавать заявления на вступление можно до 18 часов 22 июля для поступающих по сертификатам ВНО и / или творческим конкурсам, сданным с 1 до 10 или 12 июля.

26 июля будет обнародован рейтинговый список поступающих в украинские вузы на бюджет, а до 31 июля они должны будут принести необходимые документы в вузы.

17 июля сообщалось, что поступающие из неподконтрольных правительству территорий Донецкой, Луганской областей, территорий вдоль "линии разграничения" и оккупированного Крыма могут поступать в украинские высшие учебные заведения по упрощенной системе через Образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".