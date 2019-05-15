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15.05.2019, 14:45

Кабмин разрешил девушкам поступать в военные лицеи

Кабмин разрешил девушкам поступать в военные лицеи - Фото
Фото: Pixabay

Министр обороны Украины Степан Полторак внес на заседание Кабмина изменения в положение о военных лицеях

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Кабинет министров Украины разрешил уже в этом году начать набор девушек в военные лицеи. Об этомминистр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила в Facebook.

По ее словам, министр обороны Украины Степан Полторак внес на заседание Кабмина изменения в положение о военных лицеях, которые позволят уже в этом году набирать девушек на обучение.

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В марте сообщалось, что в Вооруженных силах Украины почти 25 тысяч женщин на сегодня проходят службу по контракту. Из этого числа только три тысячи работают на офицерских должностях.

В 2016 году правительство расширило перечень должностей для женщин солдатского, сержантского и старшинского состава на 63 позиции - впервые в украинской истории. Это приблизило Украину к стандартам НАТО.

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Теги: ирина фриз, степан полторак, армия, ВСУ
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