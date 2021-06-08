Кабмин разрешил при въезде в Украину предъявлять экспресс-тест или документ о вакцинации

Кабмин расширил список документов, которые позволяют иностранцам въехать в Украину во время карантинных ограничений, а украинцам – избежать самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Вступило в силу решение Кабмина от 2 июня, по которому въехать в Украину иностранные граждане смогут не только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, но и отрицательного экспресс-теста на антиген, который сделан не больше чем за 72 часа до пересечения границы.

Также въезд будет разрешен иностранцам, у которых есть свидетельство о завершении вакцинации против коронавируса зарегистрированными ВОЗ препаратами. Документ должен быть написан по-английски, или к нему должен прилагаться английский перевод.

Украинцы и иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Украине, при наличии негативных результатов ПЦР-теста, экспресс-теста или документа о вакцинации смогут не проходить двухнедельную изоляцию.

С 23 марта 2021 года всем иностранцам, въезжающим в Украину, требовался ПЦР-тест на коронавирус.

Денис Юдин

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