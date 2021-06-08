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Кабмин разрешил при въезде в Украину предъявлять экспресс-тест или документ о вакцинации

08.06.2021, 16:10
Кабмин разрешил при въезде в Украину предъявлять экспресс-тест или документ о вакцинации - Фото
Экспресс-тесты на коронавирус (Фото: Piroschka van de Wouw/EPA)

Кабмин расширил список документов, которые позволяют иностранцам въехать в Украину во время карантинных ограничений, а украинцам – избежать самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Вступило в силу решение Кабмина от 2 июня, по которому въехать в Украину иностранные граждане смогут не только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, но и отрицательного экспресс-теста на антиген, который сделан не больше чем за 72 часа до пересечения границы.

Также въезд будет разрешен иностранцам, у которых есть свидетельство о завершении вакцинации против коронавируса зарегистрированными ВОЗ препаратами. Документ должен быть написан по-английски, или к нему должен прилагаться английский перевод.

Украинцы и иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Украине, при наличии негативных результатов ПЦР-теста, экспресс-теста или документа о вакцинации смогут не проходить двухнедельную изоляцию.

Денис Юдин
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