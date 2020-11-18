"Как объяснить ребенку, что такое глинтвейн?". Директор школы о задании для 3 класса
Дмитрия Ламзу возмутило задание для школьников третьего класса, в котором упоминается алкогольный напиток глинтвейн
В учебнике для учеников третьего класса в одном из заданий речь идет об алкогольном напиток глинтвейне. Об этом сообщил директор киевской школы №210 Дмитрия Ламза, он обратился в Минобразования за разъяснением.
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По его словам, ему позвонили родители учеников третьего класса "с простым вопросом – как объяснить ребенку, что такое глинтвейн?"
"У меня – немая пауза. Скажу откровенно, я и сам не знаю, что это такое – был мой ответ", – отметил директор и поинтересовался у них, почему возник такой вопрос.
Директор подчеркнул – "в учебниках, которые раздали в школе, есть задачи, где у ребенка спрашивают много интересного".
Он попросил фото страницы учебника "Я исследую мир" с этим заданием.
"И, если честно, стало очень стыдно за такую задачу. А теперь вопрос: как учитель должен объяснить ребенку, что такое глинтвейн и почему дети его хотели пить? И кто решил, что его пьют взрослые? Например, мне никогда не приходилось его попробовать, и я не знаю, что это?" – возмутился директор.
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