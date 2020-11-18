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"Как объяснить ребенку, что такое глинтвейн?". Директор школы о задании для 3 класса

18.11.2020, 13:04
Иллюстративное фото: Robert Ghement/ЕРА

Дмитрия Ламзу возмутило задание для школьников третьего класса, в котором упоминается алкогольный напиток глинтвейн

В учебнике для учеников третьего класса в одном из заданий речь идет об алкогольном напиток глинтвейне. Об этом сообщил директор киевской школы №210 Дмитрия Ламза, он обратился в Минобразования за разъяснением.

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По его словам, ему позвонили родители учеников третьего класса "с простым вопросом – как объяснить ребенку, что такое глинтвейн?"

"У меня – немая пауза. Скажу откровенно, я и сам не знаю, что это такое – был мой ответ", – отметил директор и поинтересовался у них, почему возник такой вопрос.

Директор подчеркнул – "в учебниках, которые раздали в школе, есть задачи, где у ребенка спрашивают много интересного".

Он попросил фото страницы учебника "Я исследую мир" с этим заданием.

Фото страницы учебника

"И, если честно, стало очень стыдно за такую ​​задачу. А теперь вопрос: как учитель должен объяснить ребенку, что такое глинтвейн и почему дети его хотели пить? И кто решил, что его пьют взрослые? Например, мне никогда не приходилось его попробовать, и я не знаю, что это?" – возмутился директор.

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Арина Толина
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фото Дмитрий Ламза глинтвейн учебник для третьего класса

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