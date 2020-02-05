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В учебнике по географии нашли карту компьютерной игры Skyrim

В учебнике по географии нашли карту компьютерной игры Skyrim - Фото
Фото: depositphotos.com
05.02.2020, 15:16

Компьютерной игрой проиллюстрировали раздел "Земля на плане и карте"

В украинском учебнике по географии обнаружили карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V Skyrim. Об этом сообщает в Facebook сооснователь образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Приймаченко.

Карта размещена на 37 странице учебника "География" для шестых классов от авторов Пестушко и Уваровой, который был выпущен в 2014 году.

 

Skyrim – ролевая фэнтэзи-игра, действия которой разворачиваются в провинции Скайрим на вымышленном материке Тамриэль. По сюжету главный герой должен остановить возвращение драконов, в частности сразить могущественного Алдуина.

  • Вчера в учебнике по истории нашли прифотошопленный к исторической фотографии мем с грустным актером Киану Ривзом. Автор учебника ответил, что так и было задумано.

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Фото - Ivan Prymachenko, Facebook

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