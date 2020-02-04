"Так и задумано". Автор учебника объяснил, почему там Киану Ривз

Киану Ривз (Фото: EPA)

Канадский актер Киану Ривз оказался на страницах украинского учебника "Всемирной истории" для 10 класса не случайно. Об этом сообщает в Facebook автор книги, историк Игорь Щупак.

"Почему в школьном учебнике аппарата не оригинальное фото, а мем? У этого есть своя маленькая история. Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, я сначала не увидел эту маленькую фигурку. Но потом, заметив мэм, предложил оставить его. Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь". За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом ... ноль читателей", – заявил Щупак.

По словам историка, он, зная, что современным детям более свойственно визуальное восприятие информации, сознательно включил в учебник мемы, карикатуры и исторические анекдоты. Таким образом, по его мнению, создается эффект игры, и школьникам интереснее учиться.

Щупак отметил, что мем с Киану Ривзом заметили только через два года использования учебника.

О том, давал ли согласие Киану Ривз на использование своего изображения в государственном учебнике, не сообщается.

Ранее сегодня сообщалось, что в украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили известный мем с культовым актером Киану Ривзом, которым заменили американскую фотографию "Обед на небоскребе" 1932 года.

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