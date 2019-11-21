Ученые связали хорошую успеваемость в школе с наличием завтрака

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Ученые из Великобритании провели исследования и пришли к выводу, что нерегулярный прием пищи на завтрак негативно влияет на успеваемость ребенка в школе. Об этом сообщает Naked Science.

В 2011 году исследователи опросили 294 учеников школ и колледжей и выяснили, что в учебные дни 29% детей завтракали очень редко или вообще никогда, 18% завтракали время от времени, а 53% опрошенных - регулярно.

Они также изучили их оценки за экзамен GSCE (сертификат о среднем образовании). Выяснилось, что ученики, которые редко завтракали, получали оценку на 10,25 балла меньше тех, кто завтракал регулярно. Также оценки за экзамены по другим предметам у таких детей были на 1,2 балла ниже в среднем.

"Наше исследование показывает, что учащиеся средней школы оказываются среди отстающих, если с утра не получают достаточно еды для питания мозга", - заявляет одна из авторов исследования Кэти Адольф.