Мем о грустном Киану Ривзе попал в украинский учебник истории

Киану Ривз (Фото: ЕРА/Nina Prommer)

В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили известный мем с культовым актером Киану Ривзом, которым заменили американскую фотографию "Обед на небоскребе" 1932 года.

На фото актер "обедает со строителями". Мем можно найти на 58-й странице онлайн-версии учебника.

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На сайте Минобразования опубликован указ №551 с перечнем рекомендованных учебников для учеников 5 и 10 классов общего среднего образования, среди которых есть и эта книга. Автор учебника - кандидат исторических наук Игорь Щупак. Книгу выпустили в 2018 году.

Мем с Ривзом появился в 2010 году, когда актера сфотографировали в парке с бутербродом.

В августе 2019 года сообщалось , что Киану Ривз появится в игре от авторов "Ведьмака".

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