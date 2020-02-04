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Мем о грустном Киану Ривзе попал в украинский учебник истории

Мем о грустном Киану Ривзе попал в украинский учебник истории - Фото
Киану Ривз (Фото: ЕРА/Nina Prommer)
04.02.2020, 13:10

Авторы учебника использовали фотографию, в которой актера "прифотошопили" к известному фото "Обед на небоскребе"

В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили известный мем с культовым актером Киану Ривзом, которым заменили американскую фотографию "Обед на небоскребе" 1932 года.

На фото актер "обедает со строителями". Мем можно найти на 58-й странице онлайн-версии учебника

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На сайте Минобразования опубликован указ №551 с перечнем рекомендованных учебников для учеников 5 и 10 классов общего среднего образования, среди которых есть и эта книга. Автор учебника - кандидат исторических наук Игорь Щупак. Книгу выпустили в 2018 году. 

Мем с Ривзом появился в 2010 году, когда актера сфотографировали в парке с бутербродом. 

  • В августе 2019 года сообщалось, что Киану Ривз появится в игре от авторов "Ведьмака".

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