Мем о грустном Киану Ривзе попал в украинский учебник истории

В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили известный мем с культовым актером Киану Ривзом, которым заменили американскую фотографию "Обед на небоскребе" 1932 года.
На фото актер "обедает со строителями". Мем можно найти на 58-й странице онлайн-версии учебника.
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На сайте Минобразования опубликован указ №551 с перечнем рекомендованных учебников для учеников 5 и 10 классов общего среднего образования, среди которых есть и эта книга. Автор учебника - кандидат исторических наук Игорь Щупак. Книгу выпустили в 2018 году.
Мем с Ривзом появился в 2010 году, когда актера сфотографировали в парке с бутербродом.
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