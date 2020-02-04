В Минобразования не одобрили Киану Ривза в учебнике, примут меры

Киану Ризв (Фото: EPA)

Украинский институт развития образования (УИРО) пересмотрит критерии отбора и экспертизы учебников. Об этом сообщила в Facebook министр образования и науки Анна Новосад, реагируя на использование мема с грустным Киану Ривзом в украинском учебнике "Всемирной истории".

Министр заявила, что МОН намерен "жестко реорганизовать" Институт модернизации содержания образования, который проводит последние экспертизы учебников, а также создать Украинский институт развития образования (УИРО), который должен будет серьезно пересмотреть критерии отбора и экспертизы.

По словам Новосад, первая пилотная экспертиза УИРО состоится осенью 2020 года, ее должны будут пройти все учебники для 4-х классов новой украинской школы.

Ранее сегодня сообщалось, что в украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили известный мем с культовым актером Киану Ривзом, которым заменили американскую фотографию "Обед на небоскребе" 1932 года.

Автор учебника заявил, что сознательно включил мем в учебник.

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