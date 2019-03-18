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18.03.2019, 08:30

Как побороть депрессию: что говорят психологи

Как побороть депрессию: что говорят психологи - Фото
Фото: соцсети

Специалисты отметили, что предотвратить депрессию невозможно, но можно уменьшить уровень стресса

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Лекарств, способных лишить человека депрессии не существует. Об этом сообщили американские психологи, сообщает Голос Америки.

Медикаменты только помогают больным облегчить чувство подавленности до того уровня, когда может помочь психотерапия.

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"Лучший способ лечения депрессии - это объединить лекарства с когнитивно-поведенческой терапией. Лекарства ослабляют некоторые симптомы до того уровня, когда другая стратегия по стрессоустойчивости начинает работать, и более эффективная", - отметил психолог из центра переживаний и изменения поведения Рэйчел Сингер.

Взять на себя ответственность, говорит психолог, является одним из очень эффективных методов противодействия депрессии.

"Иметь хотя бы одного человека в жизни, который тебя поддерживает, может очень помочь. Домашние животные могут помочь. Есть хорошее исследование, которое доказывает, что проведение времени с животными очень успокаивает. Гладить, например, собаку, и фокусироваться на этом, наблюдать, как животное успокаивается. Это своего рода ментальная терапия", - сказал психолог.

Предотвратить депрессию невозможно, но можно уменьшить уровень стресса.

"Сделать жизненный выбор, выбрать работу, которую ты действительно любишь, окружить себя позитивными людьми, которые тебя поддерживают, взамен тех, которые критикуют и не относятся к тебе хорошо", - советует Сингер.

Психолог уверяет - депрессии не стоит стесняться. Это такая же болезнь, как любая физиологическая болезнь.

"Это болезнь, которой мы пытаемся противодействовать. Она не определяет нашу сущность. Она усложняет нашу жизнь, но мы можем научиться жить с ней", - уточнил психолог.

Каждый человек может помочь тому, кто находится в депрессивном состоянии. "Даже сказать: я не знаю, что ты на самом деле чувствуешь, но в моей жизни бывали моменты, когда я чувствовал что-то похожее. Или: я не знаю, через что ты сейчас проходишь, но я хочу тебе помочь, я хочу тебя выслушать. Надо просто быть в их жизни ", - подчеркнул психолог.

По данным всемирной организации здравоохранения 300000000 людей в мире испытывают депрессию. 7% взрослых американцев и 13% молодежи имеют подтвержденный диагноз депрессии. Депрессия является второй крупнейшей в мире причиной инвалидности.

У некоторых людей депрессия может быть эпизодической, которая проходит в течение нескольких недель или месяцев.

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Теги: депрессия, психолог, Рэйчел Сингер
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