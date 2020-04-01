Как в Украине во время карантина будут работать нотариусы

Нотариальные конторы в Украине будут работать в период карантина - под прямой запрет их деятельность не попадает. Но некоторые ограничения применят и к ним. Об этом сообщает в Facebook Министерство юстиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
С целью избежания распространения коронавируса:
- в государственных нотариальных конторах прием граждан будет ограничен, нотариусы будут дежурить на приеме по очереди;
- безотлагательные нотариальные действия будут проводиться по предварительной записи по телефону;
- общение с посетителями будет происходить на безопасной для здоровья дистанции;
- все нотариусы обязаны будут соблюдать рекомендации Минздрава по профилактике COVID-19.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Читайте также: Глава Приватбанка рассказал о работе на карантине, кредитных каникулах и судах с Коломойским