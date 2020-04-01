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Как в Украине во время карантина будут работать нотариусы

Как в Украине во время карантина будут работать нотариусы - Фото
Фото: pixabay.com
01.04.2020, 18:59

В период карантина украинские нотариусы продолжат работать, но с некоторыми ограничениями

Нотариальные конторы в Украине будут работать в период карантина - под прямой запрет их деятельность не попадает. Но некоторые ограничения применят и к ним. Об этом сообщает в Facebook Министерство юстиции.

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С целью избежания распространения коронавируса:

- в государственных нотариальных конторах прием граждан будет ограничен, нотариусы будут дежурить на приеме по очереди;

- безотлагательные нотариальные действия будут проводиться по предварительной записи по телефону;

- общение с посетителями будет происходить на безопасной для здоровья дистанции;

- все нотариусы обязаны будут соблюдать рекомендации Минздрава по профилактике COVID-19.

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Дарья Мостовая
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