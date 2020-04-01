Как в Украине во время карантина будут работать нотариусы

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Нотариальные конторы в Украине будут работать в период карантина - под прямой запрет их деятельность не попадает. Но некоторые ограничения применят и к ним. Об этом сообщает в Facebook Министерство юстиции.

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С целью избежания распространения коронавируса:

- в государственных нотариальных конторах прием граждан будет ограничен, нотариусы будут дежурить на приеме по очереди;

- безотлагательные нотариальные действия будут проводиться по предварительной записи по телефону;

- общение с посетителями будет происходить на безопасной для здоровья дистанции;

- все нотариусы обязаны будут соблюдать рекомендации Минздрава по профилактике COVID-19.

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22 марта LIGA.net собрала подборку о режиме работы банков во время карантина.

25 марта Верховный суд заявил о продолжении работы в период карантина.

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