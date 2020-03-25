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Верховный суд в условиях карантина продолжает работать

Верховный суд в условиях карантина продолжает работать - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
25.03.2020, 17:55

Несмотря на коронавирус, Верховный суд продолжит свою работу в условиях карантина

Верховный суд в условиях введенного в Украине карантина продолжит свою работу в штатном режиме, повысив при этом меры безопасности. Об этом сообщил пресс-центр Верховного суда. 

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В суде уверены, что только так можно реализовать право человека на доступ к правосудию.  При этом делается все возможное, чтобы защитить участников судебного процесса и самих сотрудников суда, говорится в сообщении.

Профсоюз ВСУ закупил 10 000 масок и 3700 респираторов двух видов, в ближайшие дни ожидаются новые поступления. В местах общего пользования расставлены антисептики, а все помещения суда обрабатываются при помощи антисептических таблеток. Каждый час дезинфицируются дверные ручки, поручни и выключатели.

По состоянию на 25 марта, 300 сотрудников ВСУ переведены на дистанционную работу.

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  • 17 марта прекратило свою работу киевское метро.
  • 19 марта банки сократили количество отделений и график работы.

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