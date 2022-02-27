Как вести себя на блокпостах. Правила для автомобилистов
27.02.2022, 11:39
В Минобороны просят соблюдать правила пересечения блокпостов в целях безопасности. Соответствующую инструкцию опубликовали на ФБ-странице Сухопутных войск ВСУ.
Важно соблюдать правила:
- снизить скорость автомобиля;
- заранее подготовить документы для проверки;
- выключить фары;
- включить аварийный свет;
- нельзя снимать на видео;
- не выходить из автомобиля без разрешения;
- четко отвечать на вопросы военных;
- быть готовым открыть багажник и дать осмотреть салон автомобиля;
- если разрешили проезжать – не набирайте резко скорость.
Напомним, при военном положении в стране автомобилисты должны быть готовы к:
- отчуждению личного имущества, в том числе транспортных средств;
- ограничению передвижения транспортных средств;
- комендантскому часу с запрещением движения транспортных средств.
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