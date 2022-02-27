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Как вести себя на блокпостах. Правила для автомобилистов

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 11:39

В Минобороны просят соблюдать правила пересечения блокпостов в целях безопасности. Соответствующую инструкцию опубликовали на ФБ-странице Сухопутных войск ВСУ.

Важно соблюдать правила:

  • снизить скорость автомобиля;
  • заранее подготовить документы для проверки;
  • выключить фары;
  • включить аварийный свет;
  • нельзя снимать на видео;
  • не выходить из автомобиля без разрешения;
  • четко отвечать на вопросы военных;
  • быть готовым открыть багажник и дать осмотреть салон автомобиля;
  • если разрешили проезжать – не набирайте резко скорость.

Как вести себя на блокпостах. Правила для автомобилистов

Напомним, при военном положении в стране автомобилисты должны быть готовы к:

  • отчуждению личного имущества, в том числе транспортных средств;
  • ограничению передвижения транспортных средств;
  • комендантскому часу с запрещением движения транспортных средств.

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Катерина Амеліна
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автомобили безопасность блокпосты
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