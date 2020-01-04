Какой будет погода на выходных: мокрый снег, дождь и заморозки

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4 января погода в Украине будет облачная, местами ожидается мокрый снег с дождем. 5 января без изменений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

4 января по территории всей Украины не ожидаются значительные осадки. Только в западных, Черниговской и Сумской областях днем небольшой мокрый снег и дождь. В Прикарпатье на дорогах ожидается гололед.

Температура воздуха днем от +1 до +3 градусов по Цельсию на востоке и до +4 на западе и в центре. Ночью температура может опуститься до -5.

В Киеве днем +2 +4, а ночью -2 -4 градусов по Цельсию.