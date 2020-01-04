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Какой будет погода на выходных: мокрый снег, дождь и заморозки

Какой будет погода на выходных: мокрый снег, дождь и заморозки - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
04.01.2020, 09:47

В центральных и восточных областях ожидается преимущественно облачная погода

4 января погода в Украине будет облачная, местами ожидается мокрый снег с дождем. 5 января без изменений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

4 января по территории всей Украины не ожидаются значительные осадки. Только в западных, Черниговской и Сумской областях днем небольшой мокрый снег и дождь. В Прикарпатье на дорогах ожидается гололед. 

Температура воздуха днем от +1 до +3 градусов по Цельсию на востоке и до +4 на западе и в центре. Ночью температура может опуститься до -5.

В Киеве днем +2 +4, а ночью -2 -4 градусов по Цельсию.

  • 2019- й год побил очередной температурный рекорд и стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине.
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