Каких подарков ждут украинки на 8 Марта – опрос КМИС

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8 марта, в международный женский день, цветы в подарок хотят получить 23% женщин, 32% мужчин намерены их дарить. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно результатам опроса первые шесть подарков, которые хотели бы получить женщины - это цветы, заботу и внимание, ювелирное украшение, туалетная вода или духи, романтический ужин, деньги.

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"По сравнению с 2018 годом, вдвое увеличилось количество женщин, которые хотели бы получить заботу и внимание от мужчин (с 6% до 12%), однако несколько уменьшилось количество желающих романтическое путешествие в подарок (с 7% до 5%)", - отметили социологи.

Они уточнили, что планы мужчин не изменились по сравнению с 2018 годом, однако в 2019 году стало меньше тех, кто не планирует дарить подарки (было 6%, стало 2%).

Социологи обратили внимание на то, что есть и "печальные изменения" - с 8% до 10% увеличилось количество мужчин, которым некому дарить подарки, а с 9% до 13% - число женщин, которым не от кого получать подарки.

Опрос проводился с 8 по 20 февраля 2019 года методом личного интервью среди 2042 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) и временно оккупированного Донбасса. Статистическая погрешность выборки - 2,8%.

29 декабря 2018 года сообщалось, что абсолютное большинство украинцев (85%) любит новогодние праздники, а 64,5% планируют встретить новый 2019 год дома.