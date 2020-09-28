Карантин. Украина вновь открыла границу для въезда иностранцев

Действие норм постановления о запрете въезда иностранных граждан закончилось в полночь 28 сентября

С полуночи сегодняшнего дня, 28 сентября, иностранцы снова смогут свободно въезжать на территорию Украины – действие части постановления № 757, в которой был предусмотрен запрет на такой въезд, прекратилось.

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Изменения в постановление Кабмина о карантине № 641 были внесены 27 августа. В том числе, в этих изменениях говорилось, что "во время действия карантина в период с 00 часов 00 минут 28 августа по 00 часов 00 минут 28 сентября запрещается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, кроме определенных исключений".

При этом, действие основного постановления № 641 пока продолжается, но запрет на въезд в Украину иностранцев не был продлен, а значит, закончился ровно в полночь сегодняшнего дня.

26 августа Кабмин принял решение закрыть въезд для иностранных граждан на украинскую территорию до 28 сентября – из-за роста заболеваемости коронавирусом.

27 августа в постановление № 641 были внесены изменения: туда включили временный запрет на въезд иностранцев.

9 сентября правительство изменило правила въезда иностранцев в Украину – расширило для семей и запретило транзит.

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Дарья Мостовая

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