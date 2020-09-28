UA

Карантин. Украина вновь открыла границу для въезда иностранцев

28.09.2020, 12:11
Карантин. Украина вновь открыла границу для въезда иностранцев - Фото
Украинская граница (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Действие норм постановления о запрете въезда иностранных граждан закончилось в полночь 28 сентября

С полуночи сегодняшнего дня, 28 сентября, иностранцы снова смогут свободно въезжать на территорию Украины – действие части постановления № 757, в которой был предусмотрен запрет на такой въезд, прекратилось.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Изменения в постановление Кабмина о карантине № 641 были внесены 27 августа. В том числе, в этих изменениях говорилось, что "во время действия карантина в период с 00 часов 00 минут 28 августа по 00 часов 00 минут 28 сентября запрещается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, кроме определенных исключений".

При этом, действие основного постановления № 641 пока продолжается, но запрет на въезд в Украину иностранцев не был продлен, а значит, закончился ровно в полночь сегодняшнего дня.

Читайте также: Сколько можно: запрет на въезд иностранцев – еще одно глупое решение власти

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
граница иностранец въезд постановление срок карантин

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?

Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?
 