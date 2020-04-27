Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин. В Украине стартуют онлайн-уроки для 1-4 классов: где и когда смотреть

Карантин. В Украине стартуют онлайн-уроки для 1-4 классов: где и когда смотреть - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Верховной Рады)
27.04.2020, 16:51

В Украине в условиях карантина подготовлены и начинаются онлайн-уроки для учащихся 1-4 классов

Во вторник, 28 апреля, Всеукраинская школа онлайн начинает трансляцию уроков для школьников 1-4 классов. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинского языка, математики, науки и искусства.

Каждый урок длится 15 минут – это считается оптимальным временем для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций. 

"Для детей начальной школы предпочтителен непосредственный контакт и обучение со своим учителем, поэтому мы не планировали делать онлайн-уроки для детей этого возраста. Однако многие родители и педагоги обращаются к нам с просьбой организовать уроки и для начальной школы", - рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Кроме онлайн-версии уроков на YouTube МОН, занятия можно будет смотреть на телеканалах:

1 класс - Пиксель

2 класс - UA: Первый

3 класс - UA: Культура

4 класс - ПлюсПлюс

Уроки будут транслироваться по вторникам и четвергам с 09:00 до 10:00.

Онлайн-версия уроков будет сопровождаться жестовой речью.

Съемки уроков происходят в Новопечерский школе Киева.

  • 6 апреля стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся 5-11 классов. Уроки транслируют с понедельника по пятницу на украинских телеканалах и ресурсах Министерства образования и науки на YouTube. После ряда ошибок учителей во время видеоуроков проект подвергся критике в социальных сетях.

Читайте также: Минобразования: К проверке видеоуроков присоединятся независимые эксперты

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
школа минобразования карантин уроки коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 