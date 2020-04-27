Карантин. В Украине стартуют онлайн-уроки для 1-4 классов: где и когда смотреть

Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Во вторник, 28 апреля, Всеукраинская школа онлайн начинает трансляцию уроков для школьников 1-4 классов. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

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Программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинского языка, математики, науки и искусства.

Каждый урок длится 15 минут – это считается оптимальным временем для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций.

"Для детей начальной школы предпочтителен непосредственный контакт и обучение со своим учителем, поэтому мы не планировали делать онлайн-уроки для детей этого возраста. Однако многие родители и педагоги обращаются к нам с просьбой организовать уроки и для начальной школы", - рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Кроме онлайн-версии уроков на YouTube МОН, занятия можно будет смотреть на телеканалах:

1 класс - Пиксель

2 класс - UA: Первый

3 класс - UA: Культура

4 класс - ПлюсПлюс

Уроки будут транслироваться по вторникам и четвергам с 09:00 до 10:00.

Онлайн-версия уроков будет сопровождаться жестовой речью.

Съемки уроков происходят в Новопечерский школе Киева.

6 апреля стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся 5-11 классов. Уроки транслируют с понедельника по пятницу на украинских телеканалах и ресурсах Министерства образования и науки на YouTube. После ряда ошибок учителей во время видеоуроков проект подвергся критике в социальных сетях.

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