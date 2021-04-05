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Киевлянка пыталась продать в Facebook "спецпропуска" на транспорт по 200 грн – прокуратура

05.04.2021, 12:35
Киевлянка пыталась продать в Facebook
Спецпропуск на транспорт (источник - t.me_kyiv_pro_office)

В Facebook раскрыли одного из "продавцов" поддельных спецпропусков для проезда в общественном транспорте столицы во время локдауна. Им предположительно оказалась 18-летняя киевлянка, выставившая в соцсети соответствующее объявление. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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По информации правоохранителей, "спецбилеты" для проезда на транспорте продавались со "справкой о трудоустройстве в одной из больниц города Киева", стоимость каждого "спецпропуска" составляла 200 грн.

Сейчас против девушки открыто уголовное производство по статье о подделке официального документа, решается вопрос о сообщении про подозрение. Максимальная санкция по этой статье равняется двум годам лишения свободы.

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Дарья Мостовая
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