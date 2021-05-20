Ко Дню вышиванки сделали новые почтовые марки с фрагментами вышивки четырех областей: фото

21 мая Укрпошта вводит в обращение четыре почтовые марки из серии "Украинская вышивка – код нации". Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты.

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На почтовых миниатюрах изображены фрагменты вышивки Днепропетровской, Луганской, Ровенской и Тернопольской областей.

В качестве эскизов марок использованы экспонаты Национального музея народной архитектуры и быта, Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара" и частной коллекции Веры Матковской.

Как отмечается, спецпогашение почтовых марок специальным штемпелем "Первый день" состоится 21 мая в Киеве и Тернополе.

Марки издают тиражом 130 000 экземпляров. Дополняют почтовый выпуск конверты и карточки.

Серия почтовых марок "Украинская вышивка – код нации" начата в 2018 году. Уже есть марки с вышивкой восьми регионов Украины – Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Полтавской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

Как сообщается, в Украине известно около 250 видов вышивальных швов и около 100 видов и техник вышивания (гладь, крестик, низь, прокалывания и т.д.).

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Наталия Медведева

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