В Украине выпустили первую почтовую марку с дополненной реальностью: фото
19.12.2020, 20:20
Серия интерактивных марок (источник - facebook.com_ukrposhta)
Ко дню Святого Николая Укрпочта совместно с Art Nation презентовали первую в стране интерактивную марку с мультипликационными героями – украинскими казаками, говорится в пресс-релизе Укрпочты на Facebook.
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Как утверждают создатели, с этой маркой можно не только создать "живое письмо", но и сделать фото или видео с анимационными героями.
Кроме того, в ней уже записано видео-приветствие от самих "казаков". Цена интерактивной марки составляет 9 грн.
Чтобы казаки "ожили", нужно установить бесплатное приложение на смартфоне: оно было разработано и для Android, и для iOS.
- В июне 2020 года южнокорейский оператор выпустил интерактивные детские книги, созданные украинской компанией BookFul.
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