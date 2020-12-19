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В Украине выпустили первую почтовую марку с дополненной реальностью: фото

19.12.2020, 20:20
В Украине выпустили первую почтовую марку с дополненной реальностью: фото - Фото
Серия интерактивных марок (источник - facebook.com_ukrposhta)

Ко дню Святого Николая Укрпочта совместно с Art Nation презентовали первую в стране интерактивную марку с мультипликационными героями – украинскими казаками, говорится в пресс-релизе Укрпочты на Facebook.

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Как утверждают создатели, с этой маркой можно не только создать "живое письмо", но и сделать фото или видео с анимационными героями.

Кроме того, в ней уже записано видео-приветствие от самих "казаков". Цена интерактивной марки составляет 9 грн.

Чтобы казаки "ожили", нужно установить бесплатное приложение на смартфоне: оно было разработано и для Android, и для iOS.

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Дарья Мостовая
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Укрпочта казаки дополненная реальность почтовая марка интерактив

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