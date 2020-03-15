Когда Украина переходит на летнее время: как переводить стрелки часов

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С 28 на 29 марта 2020 года в 03:00 стрелки часов украинцы переведут на один час вперед.

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Перевод часов на час вперед летом и зимой на час назад регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 №509 о порядке исчисления времени на территории Украины.



"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на один час назад", - говорится в документе.

Врачи для того, чтобы уменьшить негативное влияние перехода на летнее время на организм человека рекомендуют:

оптимизировать физические и эмоциональные загрузки;

соблюдать здоровую диету;

увеличить время прогулок на свежем воздухе;

стараться не спать накануне днем;

прекратить пользоваться гаджетами минимум за час до сна;

проветривать помещения.

В ночь на 27 октября Украина перешла на зимнее время, стрелки часов перевелись на один час назад .

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