Когда в Украину вернется жара - прогноз синоптика

5 августа почти во всей Украине вернется жара, однако на западе ожидаются дожди и температура днем до +22 градусов тепла

3 и 4 августа температура погоды в Украине снова начнет расти. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

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По ее словам, уже 3 августа по всей стране ожидается солнечная погода, а также потепление.

По данным Укргидрометцентра, 2 августа в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. При этом днем в восточных и северо-восточных областях местами могут пройти дожди. Температура ночью от +9 до +14, на юге до +18, днем +21 +26 градусов.

3-4 августа также ожидается переменная облачность, однако без осадков. Температура 3 августа ночью от +8 до +13, днем +22 +27 градусов, а 4 августа ночью +11 +16, днем +25 +30.

Днем 5 августа почти на всю территорию Украины вернется жара, днем +27 +31 градусов, однако на западе дожди и днем до +22 градусов тепла.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август .

Владислав Сердюк

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