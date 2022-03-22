UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коллеги из Европы собрали украинским зоопаркам $600 000 помощи

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 07:15
Коллеги из Европы собрали украинским зоопаркам $600 000 помощи - Фото
Фото: с facebook-страницы Ровенского зоопарка

В Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) заявили о собранных более $600 000 для помощи украинским зоопаркам, пострадавшим от вторжения России, пишет CNN.

Сумму удалось собрать, привлекая индивидуальных и институциональных доноров.

По теме: Украинские зоопарки просят о поддержке. Как помочь

Первые денежные переводы уже пошли на счета украинских коллег, говорят в EAZA.

"Эти переводы предназначены для того, чтобы позволить зоопаркам покрыть расходы на местное пополнение запасов", – говорится в заявлении.

Пожертвования поступили после того, как местные зоопарки, в частности, Николаевский зоопарк, разместили в Интернете просьбу о помощи.

Напомним, чтобы поддержать Николаевский зоопарк можно купить электронный билет у них на сайте.

По состоянию на 18 марта билеты были раскуплены до середины апреля.

Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
зоопарк финансовая помощь вторжение в украину николаевский зоопарк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 