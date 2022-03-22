Коллеги из Европы собрали украинским зоопаркам $600 000 помощи

В Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) заявили о собранных более $600 000 для помощи украинским зоопаркам, пострадавшим от вторжения России, пишет CNN.

Сумму удалось собрать, привлекая индивидуальных и институциональных доноров.

По теме: Украинские зоопарки просят о поддержке. Как помочь

Первые денежные переводы уже пошли на счета украинских коллег, говорят в EAZA.

"Эти переводы предназначены для того, чтобы позволить зоопаркам покрыть расходы на местное пополнение запасов", – говорится в заявлении.

Пожертвования поступили после того, как местные зоопарки, в частности, Николаевский зоопарк, разместили в Интернете просьбу о помощи.

Напомним, чтобы поддержать Николаевский зоопарк можно купить электронный билет у них на сайте.

По состоянию на 18 марта билеты были раскуплены до середины апреля.

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.