Корь. В одной из областей у 23% детей были фальшивые справки

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В Ивано-Франковской области 23% детей, чьи родители сфальсифицировали справки, заболели корью. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В Украине за последнюю неделю заболело 2 300 человек. В зоне риска и дети, и взрослые. "Действенным средством от кори является вакцинация", - подчеркнули в пресс-службе.

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Медики отмечают, что процент вакцинированных от кори украинцев растет.

"Мы вакцинируем детей от коклюша, дифтерии и столбняка. В этом году увеличилось количество лиц, получивших вакцинацию от гриппа. Если вы подписываете декларацию, семейный врач должен сообщить о наличии вакцин и предложить пройти вакцинацию", - отметила главный специалист, эксперт по детской иммунологии областной ОГА Галина Бенько.

Городской детский внештатный инфекционист Вероника Васкив добавила, что вакцин достаточно, поэтому врачи призывают родителей прививать своих детей.

В прошлом году было всего несколько случаев заболеваемости корью среди детей, а в этом году в области заболели 270 детей.

Каждый год с 24 по 30 апреля Всемирная организация здравоохранения проводит Всемирный неделя иммунизации.

15 апреля сообщалось, что в Украине за неделю заболели 2 279 человек, из них 1204 – взрослых и 1075 – детей. Уровень заболеваемости по стране продолжает расти.