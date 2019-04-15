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15.04.2019, 17:30

Корь в Украине. Уровень заболеваемости продолжает расти

Корь в Украине. Уровень заболеваемости продолжает расти - Фото
Фото: depositphotos.com

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, в Харьковской, Киевской, Хмельницкой и Львовской областях

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За прошлую неделю корью в Украине заболели 2 279 человек, из них 1204 – взрослых и 1075 – детей. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, уточняя, что уровень заболеваемости в целом по стране продолжает расти.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Киеве (309 больных), в Харьковской (239), Киевской (197), Хмельницкой (186) и Львовской (157) областях.

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В Минздраве напоминают, что единственная надежная защита от кори - вакцинация.

20 марта сообщалось, что во Львове от кори умер мальчик из Мостисского района, которому еще не исполнилось трех лет. 

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Теги: корь, эпидемия кори
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