Корь в Украине. Уровень заболеваемости продолжает расти

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За прошлую неделю корью в Украине заболели 2 279 человек, из них 1204 – взрослых и 1075 – детей. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, уточняя, что уровень заболеваемости в целом по стране продолжает расти.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Киеве (309 больных), в Харьковской (239), Киевской (197), Хмельницкой (186) и Львовской (157) областях.

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В Минздраве напоминают, что единственная надежная защита от кори - вакцинация.

20 марта сообщалось, что во Львове от кори умер мальчик из Мостисского района, которому еще не исполнилось трех лет.