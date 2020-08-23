"Коронавирус - это не шутки, он рядом". Заболела COVID-19 журналистка Ольга Фреймут

По словам Фреймут, она лечится в домашних условиях и сейчас уже чувствует себя лучше

Телеведущая и журналистка Ольга Фреймут заболела коронавирусом. Где и когда произошло заражение, она сама не знает, сообщила Фреймут в Facebook.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам журналистки, она сделала тест на COVID-19 и тот оказался положительным. Сейчас Фреймут находится на самоизоляции и лечится дома, уже есть улучшения. Работа по всем проектам у нее пока прекратилась.

Телеведущая призвала не игнорировать рекомендации Минздрава - носить маски, пользоваться антисептиками и избегать больших скоплений людей. "Будьте очень осторожны, ведь вы можете болеть бессимптомно. Коронавирус - это не шутки, она рядом", - подчеркнула Фреймут.

Сегодня стало известно, что коронаврусом также заболела глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко. По словам, ее пресс-секретаря, состояние политика пока тяжелое, держится высокая температура.

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.