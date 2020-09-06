Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Киеве и трех областях

За сутки больше всего новых больных COVID-19 выявили в Киеве, а также Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (240 случаев), Львовской (188), Ивано-Франковской (176) и Тернопольской (158) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2107 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 578 пациентов, умерли 35 человек. За все время эпидемии зафиксировали 135 894 заболевших, 62 227 выздоровевших и 2846 умерших.

Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Львовская область – 15 695 заболевших (188 за сутки);

Киев - 15 032 (240);

Черновицкая – 11 109 (151);

Харьковская – 10 833 (141);

Ивано-Франковская - 10 187 (176);

Ровенская - 9660 (26);

Одесская - 8380 (120);

Закарпатская - 8049 (61);

Тернопольская - 7225 (158);

Киевская - 6192 (87);

Волынская - 5828 (37);

Винницкая - 4375 (51);

Житомирская - 3678 (56);

Хмельницкая - 3100 (121);

Днепропетровская - 2697 (72);

Черниговская - 2286 (56);

Черкасская – 1894 (45);

Запорожская - 1882 (34);

Сумская - 1858 (89);

Донецкая - 1627 (36);

Николаевская - 1581 (77);

Полтавская - 945 (29);

Кировоградская - 854 (8);

Херсонская - 496 (32);

Луганская - 431 (16).

В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

Кабмин обновил список карантинных зон . Новые правила в регионах начнут действовать с понедельника, 7 сентября.

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Владислав Сердюк

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