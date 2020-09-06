Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Киеве и трех областях
За сутки больше всего новых больных COVID-19 выявили в Киеве, а также Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (240 случаев), Львовской (188), Ивано-Франковской (176) и Тернопольской (158) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2107 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 578 пациентов, умерли 35 человек. За все время эпидемии зафиксировали 135 894 заболевших, 62 227 выздоровевших и 2846 умерших.
Динамика эпидемии в Киеве и областях:
Львовская область – 15 695 заболевших (188 за сутки);
Киев - 15 032 (240);
Черновицкая – 11 109 (151);
Харьковская – 10 833 (141);
Ивано-Франковская - 10 187 (176);
Ровенская - 9660 (26);
Одесская - 8380 (120);
Закарпатская - 8049 (61);
Тернопольская - 7225 (158);
Киевская - 6192 (87);
Волынская - 5828 (37);
Винницкая - 4375 (51);
Житомирская - 3678 (56);
Хмельницкая - 3100 (121);
Днепропетровская - 2697 (72);
Черниговская - 2286 (56);
Черкасская – 1894 (45);
Запорожская - 1882 (34);
Сумская - 1858 (89);
Донецкая - 1627 (36);
Николаевская - 1581 (77);
Полтавская - 945 (29);
Кировоградская - 854 (8);
Херсонская - 496 (32);
Луганская - 431 (16).
В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
- Кабмин обновил список карантинных зон. Новые правила в регионах начнут действовать с понедельника, 7 сентября.
Читайте также: Коронавирус. Карантин, вероятно, снова продлят, но он не будет жестким – Шмыгаль
Комментарии