Коронавирус. Число заболевших за сутки выросло на 1000, число тестов – почти в три раза
Вчера, 4 января, в Украине выявили 5 334 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4 158), выздоровели 13 850 пациентов (сутками ранее – 4 693). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 164 ребенка и 362 медика. Госпитализированы 1 280 пациентов (сутками ранее – 1 526).
Скончались 202 заболевших (сутками ранее – 73).
Официально за 4 января сделано 39 286 тестов на коронавирус (13 128 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 24 154, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 132.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Запорожской, Черкасской и Полтавской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 083 585 заболевших COVID-19. 747 408 из них выздоровели, 19 129 – умерли. Проведено более 5,6 млн тестов.
Данные по областям:
Киев – 846 новых случаев;
Одесская – 682;
Запорожская – 418;
Полтавская – 376;
Черкасская – 376;
Львовская – 371;
Днепропетровская – 320;
Харьковская – 313;
Донецкая – 269;
Киевская – 266;
Ровенская – 137;
Черновицкая – 127;
Николаевская – 87;
Черниговская – 87;
Волынская – 86;
Херсонская – 84;
Житомирская – 77;
Винницкая – 76;
Закарпатская – 65;
Ивано-Франковская – 61;
Сумская – 59;
Тернопольская – 53;
Хмельницкая – 40;
Луганская – 33;
Кировоградская – 25.
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