Коронавирус. Число заболевших за сутки выросло на 1000, число тестов – почти в три раза

Вчера, 4 января, в Украине выявили 5 334 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4 158), выздоровели 13 850 пациентов (сутками ранее – 4 693). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 164 ребенка и 362 медика. Госпитализированы 1 280 пациентов (сутками ранее – 1 526).

Скончались 202 заболевших (сутками ранее – 73).

Официально за 4 января сделано 39 286 тестов на коронавирус (13 128 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 24 154, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 132.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Запорожской, Черкасской и Полтавской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 083 585 заболевших COVID-19. 747 408 из них выздоровели, 19 129 – умерли. Проведено более 5,6 млн тестов.

Данные по областям:

Киев – 846 новых случаев;

Одесская – 682;

Запорожская – 418;

Полтавская – 376;

Черкасская – 376;

Львовская – 371;

Днепропетровская – 320;

Харьковская – 313;

Донецкая – 269;

Киевская – 266;

Ровенская – 137;

Черновицкая – 127;

Николаевская – 87;

Черниговская – 87;

Волынская – 86;

Херсонская – 84;

Житомирская – 77;

Винницкая – 76;

Закарпатская – 65;

Ивано-Франковская – 61;

Сумская – 59;

Тернопольская – 53;

Хмельницкая – 40;

Луганская – 33;

Кировоградская – 25.

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Денис Юдин

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