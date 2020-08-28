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Коронавирус и путешествия. Украинцам разрешили въезд еще в четыре страны

28.08.2020, 10:33
Коронавирус и путешествия. Украинцам разрешили въезд еще в четыре страны - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Украинцы могут въехать в 45 стран. В некоторых из них могут действовать ограничения из-за пандемии коронавируса, отметил глава МИД Кулеба

Несмотря на пандемию коронавирусной болезни COVID-19, украинцам открыли границы Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне и Руанда. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, для украинцев остаются открытыми и относительно открытыми границы 45 стран. Их список и условия въезда можно посмотреть на интерактивной карте МИД.

При этом Кулеба добавил, что сейчас другие страны, как и Украина, сталкиваются с проблемой распространения коронавируса   правительства принимают меры для регулирования миграции и потоков людей.

"Сегодня пришла новость про внедрение определенных ограничений правительством Финляндии. Готовится к закрытию границ Испания. Сегодня, к сожалению, тренд, который был в начале пандемии, возобновляется, потому что страны должны заботиться о здоровье не только своих граждан, но и путешественников",   рассказал о ситуации в мире он.

  • 22 августа Минздрав обновил список стран красной зоны. При въезде из них в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию, которую можно закончить досрочно, предоставив негативный результат ПЦР-теста.
Марк Сировой
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